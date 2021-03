Caminhão tomba no canteiro central da SP 340

Um caminhão carregado de papelão acabou tombando na madrugada desta quinta-feira (25), ao invadir o canteiro central da SP 340, sentido Norte. O caminhão seguia para Aguaí, onde iria descarregar a carga. O motorista do Volkswagen, placas de Ribeirão Preto, não se feriu.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária) o caminhoneiro trafegava pela rodovia quando, por volta das 3h30, na altura do Km 183, acabou perdendo o controle do caminhão, invadiu o canteiro e tombou ao bater as rodas na canaleta de águas pluviais.

No caminhão, além do motorista, viajavam mais duas pessoas, que também não sofreram ferimentos. Inclusive, disseram que não precisariam de atendimento médico oferecido pela Renovias. Já a carga de papelão foi recolocada em outro caminhão da mesma empresa e seguiu viagem.

Um guincho da Renovias destombou e retirou o caminhão do local no início da tarde.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Guaçu