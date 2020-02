Caminhão tomba na SP 340 e motorista morre na Santa Casa

Paulo Sérgio Mariano, 55 anos, morador em São João da Boa Vista, motorista do caminhão-baú acidentado no final da tarde desta quinta-feira (06), na Rodovia SP-340, em Mogi Guaçu, morreu ao dar entrada na Santa Casa de Mogi Guaçu.

O veículo, que tinha placas de São João da Boa Vista-SP, tombou no canteiro central, sentido a São João, o acidente ocorreu no km 170, próximo da ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, em frente ao Restaurante Jangada.

Equipes de resgate foram chamados com “código vermelho”, indicando que o estado de saúde do motorista era grave. O motorista teria perdido o controle do volante e, com uma colisão, foi arremessado para fora da cabine. Socorristas do Corpo de Bombeiros e paramédicos da RENOVIAS deram os primeiros socorros e rapidamente o conduziram para a Santa Casa, onde morreu minutos mais tarde.

A Polícia Militar deu apoio na ocorrência até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que elaborou o boletim de ocorrência.

Os PMRs Simonini e Edmar elaboraram o boletim de ocorrência.