Caminhão tomba na SP 340, chovia forte no momento do acidente

Por volta das 20h00 desta quinta-feira (6), um caminhão tombou na rodovia SP-340, em Mogi Guaçu, o acidente aconteceu no KM 171 + 800 nas proximidades do trevo de acesso para a região dos Ypês..

O condutor do caminhão VW/7100 (frigorífico) seguia pela pista no sentido Aguaí/Mogi Guaçu. Não havia carga no veículo.

Ele contou que chovia bastante na hora do acidente e por isso perdeu a direção do veículo, atingindo a canaleta às margens da rodovia e tombou em seguida, ele não teve ferimentos.

As equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Renovias – concessionária que administra a rodovia – estiveram no local. A rodovia não precisou ser interditada porque o caminhão tombou no acostamento.