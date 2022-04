Caminhão tomba e interrompe trânsito da Rodovia SP 340

Um acidente registrado nesta madrugada chegou a interromper o trânsito na rodovia SP-340, entre Mogi Guaçu e Aguaí. Um caminhão com carga viva de frango tombou ao invadir o canteiro central. Toda a carga ficou espalhada nas duas pistas.

Os motivos do acidente ainda serão apurados. Segundo informações apuradas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão Constellation estava no sentido Mogi Guaçu a Aguaí, quando ao chegar no km 179+800, teria perdido o controle e invadido o canteiro central.

Com a manobra, a carga se desprendeu do caminhão e se espalhou pelo canteiro central. O caminhão tombou e o motorista de 51 anos foi socorrido pela equipe de resgate da Renovias para a Santa Casa de Mogi Guaçu com pequenas escoriações, sem gravidade.

Por alguns minutos o tráfego foi interrompido para o destombamento do caminhão e logo em seguida voltou a ser liberada normalmente.

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Guaçu