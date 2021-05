Caminhão invade preferencial e acerta moto em cheio: duas mulheres ficaram feridas

Um grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, na Zona Sul da cidade, deixou duas mulheres feridas. Uma mulher de 36 anos, conduzindo uma Honda CG Titan 150 trafegava pela avenida Dom Pedro I, na Vila Paraíso, no sentido centro/bairro. Ela levava na garupa uma jovem de 20 anos.

Ao chegar no cruzamento com a rua Mem de Sá, a motociclista foi surpreendida por uma caminhão baú Iveco Daily que atravessou a preferencial e atingiu, em cheio, a moto. As duas mulheres foram arremessadas ao solo e a moto ficou embaixo do caminhão.

Testemunhas do acidente acionaram, imediatamente, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o resgate do Corpo de Bombeiros. As duas mulheres foram levadas à Santa Casa e não correm risco de morte, apesar de uma delas apresentar fraturas na perna. A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal), também estiveram no local do acidente para apurar os fatos.