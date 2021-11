Caminhão furtado em Rio Claro/SP é localizado no Guaçu com apoio da GCM

O proprietário de um caminhão Mercedes que mora na cidade de Rio Claro/SP percebeu por volta das 18h00 desta quinta-feira (11) que o seu caminhão havia sido subtraído em frente a sua residência, no bairro Jardim Progresso.

De imediato, ele acionou a empresa que faz o rastreamento do veículo e ele foi informado que o mesmo estaria estacionado em um imóvel pela Rua Antônio Ortiz no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu.

A GCM de Mogi Guaçu foi informada e viaturas foram para o local onde estaria o caminhão. O proprietário do local foi localizado e indagado a abrir o comércio. Assim que aberto, o caminhão furtado estava no pátio da oficina.

O proprietário vítima do furto compareceu e após vistoria no seu caminhão, informou que um rádio comunicador e cordas foram subtraídas além do painel danificado.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. O caminhão foi devolvido para a vítima e o proprietário da oficina onde o caminhão foi localizado deu sua versão sobre o fato e foi liberado, um inquérito será instaurado para apurar o caso.