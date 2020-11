Caminhão e carro de Mogi Guaçu se envolvem em acidente na SP-340

Um acidente foi registrado no início da madrugada desta quarta-feira, dia 18, na rodovia SP-340, km 149, próximo ao posto avançado de descanso de motoristas da Renovias, no sentido a Mogi Mirim, onde um caminhão se chocou na traseira de um Escort.

Os dois veículos possuem placas de Mogi Guaçu. O motorista de 41 anos e o filho altista sofreram escoriações leves e precisaram ser levados até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, mas a mulher sofreu escoriações mais graves e precisou ser socorrida até a Santa Casa de Mogi Mirim.

Segundo informações da polícia, o acidente ocorreu no momento de pista molhada e neblina. O motorista de 49 anos do caminhão disse que seguia na rodovia no trecho conhecido como “Engenho da Serra” e se surpreendeu com o carro à frente, não conseguindo evitar a colisão.

O motorista do caminhão nada sofreu.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Guaçu