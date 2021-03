Caminhão derruba carga de frangos vivos e populares saqueiam a carga

No final da noite deste domingo (21), mais um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia SP 340, no KM 184, próximo ao Bairro Rural do Itaqui, Mogi Guaçu.

Um caminhão com placas de Descalvado/SP seguia sentido Mogi Guaçu quando por motivos ignorados o condutor de 69 anos perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e foi parar na pista contrária, sentido Aguaí.

Ao passar pelo canteiro central, devido aos desnível, parte da carga de frangos vivos caiu sobre as faixas de rolamento.

O condutor de 29 anos que trafegava com um Peugeot com placas de Aguaí, sentido norte (Aguaí) não conseguiu desviar e acabou atingindo algumas caixas com os frangos dentro, causando estragos no veículo. Ninguém se feriu.

Populares saquearam parte da carga antes da chegada da Polícia Rodoviária, equipes da RENOVIAS conseguiram tirar parte da carga que caiu sobre as pistas e o trânsito foi liberado rapidamente. A empresa dona da carga se fez presente horas mais tarde e terminou de recolher a carga que caiu, a maioria dos frangos morreram com a queda.

Fotos Exclusivas: John Everte