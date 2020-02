Caminhão deixa câmbio cair e provoca acidente com carro na SP 340

O conjunto de câmbio se soltou do motor de um caminhão e causou um acidente sem gravidade na rodovia SP-340, em Mogi Mirim, na manhã desta terça-feira, dia 11. Um veículo com duas mulheres de Mogi Guaçu colidiu contra a peça mecânica. Ninguém se feriu.

O acidente ocorreu no km 154, com sentido a Campinas. Um caminhão carregado com cimento vinha de Minas Gerais e, em um trecho de descida, a peça do câmbio se soltou e caiu na faixa da esquerda. Alguns veículos que vinham atrás conseguiram desviar, mas um Kia Picanto de Mogi Guaçu colidiu contra a peça.

As ocupantes do carro, de Mogi Guaçu, não sofreram ferimentos. O caminhão ficou sem freio e sem tração e foi parar em uma canaleta de escoamento de água da chuva da rodovia. O motorista também não se feriu.

O acidente interditou uma das faixas e deixou o trânsito lento. Fotos: Claudio Felício, Texto: Portal Cidade de Mogi Mirim