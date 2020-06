Caminhão colide contra traseira de outro na SP 340

Foi registrado por volta das 14h00 desta quinta (11) uma colisão entre dois caminhões na Rodovia SP 340, KM 171, sentido Aguaí, nas proximidades do Jardim Igaçaba, Mogi Guaçu.

Segundo apurado, um caminhão com placas de Mogi Guaçu bateu na traseira de outro caminhão com placas de Poá/SP que estava parado no acostamento devido a uma problema elétrico.

Com o impacto, o baú do caminhão atingido ficou parcialmente destruído, parte da carga de latas de tintas vazias ficaram danificadas também. Já a cabine do caminhão que causou o acidente também ficou bastante danificada, a porta do veículo chegou a sair e caiu na pista. O motorista deste caminhão abandou o local do acidente, mas segundo relato, compareceu à Central de Polícia Judiciária onde foi elaborado o boletim de ocorrência pela Polícia Militar Rodoviária.

Fotos Exclusivas: John Everte