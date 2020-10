Caminhão carregado de milho tomba no trevo de acesso para Estiva Gerbi

Por volta das 14h00 desta quarta-feira (30), uma carreta com 40 toneladas de milho que vinha da cidade de Rio Verde, em Goiás, tombou no trevo do quilômetro 178 da rodovia SP-340, no acesso a Estiva Gerbi.

O caminhão se dirigia para a cooperativa de grãos do município. O tombamento ocorreu por causa do último pneu da carreta que estourou, fazendo a carreta tombar na alça de acesso

O motorista relatou que não deu para segurar a carreta. O motorista sofreu pequenas escoriações. A alça de acesso foi interditada para a remoção do veículo e da carga. Polícia Militar Rodoviária e funcionários da RENOVIAS estiveram no local.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Guaçu