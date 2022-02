Caminhão carregado de limão bate em pilar de passarela na SP 340

Por volta das 17h00 desta quinta-feira (17), um caminhão carregado com limão se envolveu em um grave acidente no KM 170 da Rodovia SP 340, sentido Campinas.

Segundo apurado no local, o motorista que havia carregado o caminhão em Estiva Gerbi seguia para Mogi Mirim, zona rural divisa com Santo Antônio de Posse, quando em frente a Sylvamo, o motorista para não bater em um GM Prisma que trafegava em baixa velocidade, acabou saindo no gramado lateral e batendo na pilastra de sustentação da passarela de pedestre que acessa a antiga Vila Champion.

Com o impacto, a cabine do caminhão ficou quase por completo destruída, o condutor escapou ileso. A carga de limão ficou espalhada pelo gramado.

Equipes da RENOVIAS cuidaram do trânsito no local e da retirada da carga e do caminhão.

Fotos: Rodrigo Fernandes