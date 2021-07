Caminhão carregado de leite tomba próximo a Malhe

Por volta das 22h00 desta quarta (30), um caminhão tanque, carregado de leite que seguia de Vargem Grande do Sul para Campinas tombou no canteiro central da Rodovia SP 340, no KM 176, entre a Mahle e o trevo de acesso para Estiva Gerbi.

Segundo o motorista que não não se feriu, a direção apresentou um problema mecânico, ele perdeu o controle do veículo que acabou invadindo o canteiro central, tombando a seguir.

Equipes da RENOVIAS cuidaram do trânsito no local, foi feito o transbordo do leite que estava no tanque para outro caminhão. No início da manhã desta quinta (01), o caminhão foi retirado do local.

Fotos Exclusivas: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim