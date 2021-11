Caminhão carregado de frango tomba na SP 340

Por volta das 06h00 da manhã desta sexta (19), um caminhão carregado de frango tombou na Rodovia SP 340, KM 171, alça de acesso da Rodovia SP 342 sentido Campinas, próximo a região do Jardim Igaçaba, Parque Cidade Nova e Ypês.

O condutor se perdeu, acessou o acostamento e devido ao desnível, provocou o tombamento. O motorista não se feriu.

Equipes da RENOVIAS estiveram no local e deram todo apoio ao motorista, cuidaram do trânsito até o destombamento do caminhão e a retirada da carga que se espalhou pelo local.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência.