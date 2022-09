Caminhada Azul e Rosa será realizada no dia 22 de outubro 

Após uma pausa de dois anos por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Mogi Guaçu, o Fundo Social de Solidariedade e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) confirmaram a realização da 8ª edição da Caminhada Azul e Rosa. A concentração será no Parque dos Ingás, a partir das 7h00. As inscrições ainda não estão disponíveis, mas continuarão sendo feitas pelo site da Associação.

A saída da caminhada será às 9h e o percurso de 5 km foi definido em reunião realizada entre os organizadores do evento, percorrendo a Avenida dos Trabalhadores até a rotatória do Centro Cultural retornando para o Parque dos Ingás. Profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) vão ser responsáveis pelo aquecimento e pelas aulas de dança antes e depois da caminhada.

O evento terá a distribuição de 3 mil kits, contendo camiseta e boné personalizados, mediante inscrição antecipada. O objetivo da Caminhada é promover a conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de próstata. Alunos da Faculdades Municipal Professor Franco Montoro estarão no local promovendo as orientações sobre as doenças. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Mogi Guaçu, também irá participar com informações para os participantes.

As inscrições para a Caminhada Azul e Rosa serão feitas pelo site da Acimg (https://www.acimg.com.br) no período de 3 a 13 de outubro. O kit conterá boné e camiseta, nas cores azul e rosa, simbolizando o combate aos cânceres de próstata e mama. A entrega acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na sede da Acimg. Os kits são limitados, mas a participação na Caminhada Azul e Rosa continuará aberta.

Para retirar os kits, os participantes precisarão apresentar documento de identificação e poderão doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade Municipal. O Parque dos Ingás contará ainda com praça de alimentação.