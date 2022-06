Câmera-teste de monitoramento é instalada na Rua XV de Novembro

Nesta sexta-feira, dia 24 de junho, uma câmera-teste de monitoramento foi instalada na Rua XV de Novembro, em frente à sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). O equipamento é da empresa Consórcio Mogi Guaçu Mais Segura, única participante do processo licitatório em andamento para implementação da primeira Muralha Digital da cidade.

A concorrência foi aberta no último dia 20, com valor de contrato estimado em R$ 2,1 milhões. A primeira etapa do projeto prevê a instalação de 42 câmeras de monitoramento. Cumprindo o que prevê o edital, a empresa foi convocada para fazer demonstração técnica e, após essa etapa, o processo de contratação poderá seguir, respeitados os cronogramas estipulados. O equipamento de teste, então, foi instalado na região central.

A Muralha Digital é um sistema de monitoramento inteligente que visa a identificação de veículos irregulares e o controle de atividades nos espaços supervisionados em tempo real, oferecendo mais segurança à população e mais ferramentas de combate à criminalidade.

As câmeras permitirão leitura instantânea de placas de veículos, identificando automaticamente, por exemplo, a passagem de carros roubados, clonados e outras irregularidades. As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos, como entradas e saídas do município, principais avenidas e pontos de maior movimentação de pessoas.