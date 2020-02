Câmara de Mogi Mirim publica edital de concurso público

Na edição de sábado, dia 8, do Jornal Oficial, o edital foi publicado. As vagas possuem exigência de ensino superior. Quatro vagas são para Analista Legislativo e uma para a função de Jornalista, com exigência de ensino superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e registro MTB.

As inscrições serão feitas a partir das 10h do dia 20, até dia 20 de março. Os interessados deverão se inscrever, exclusivamente, pela internet, no site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição será de R$ 82,20.

São 40 horas semanais para todos os cargos, com remuneração de R$ 5.196,33, além de benefícios de vale alimentação no valor de R$ 496,08 e vale refeição no valor de R$ 694,32. A prova será aplicada dia 10 de maio.

O edital está disponível no portal da Câmara de Mogi Mirim: www.camaramogimirim.sp.gov.br/concursos.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim