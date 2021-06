Câmara aprova repasse de R$ 115 mil para Centro de Zoonoses

Na Sessão Ordinária da Câmara realizada nesta segunda-feira (21), os vereadores aprovaram dois Projetos de Lei e um Projeto de Decreto Legislativo.

Os dois projetos dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 30 mil e outro de R$ 85 mil. De autoria do prefeito municipal, aprovado por unanimidade e segue para a sanção do prefeito., ambos os projetos fazem parte de Emenda Impositivas que cabem aos vereadores indicar o destino.

A verba total será destinada para o Centro de Controle de Zoonoses para custear medicações para castração animal, computadores, ar condicionado e reformas em geral na entidade.