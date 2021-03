Câmara aprova projeto que permite Prefeitura comprar vacinas em parceria com consórcio de municípios

Na noite desta segunda (08) os vereadores de Mogi Guaçu aprovaram em regime de urgência, em sessão ordinária na Câmara Municipal, projeto de lei de autoria do executivo, que ratificam o protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus (Vírus Chinês Covid-19).

A compra coletiva será feita por meio de um consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, liderado pelos Ex-Prefeito de Campinas, Jonas Donizette.

O Presidente da Casa, o Vereador Guilherme da Farmácia teve apoio de todos os vereadores para que o projeto fosse votado em regime de urgência, já que era necessário autorização legislativa para que o município aderisse ao movimento, o Prefeito Rodrigo Falsetti já havia assinado na semana passada o protocolo de intenções.

Guilherme usou a tribuna da casa para falar sobre a importante votação, veja no vídeo abaixo: