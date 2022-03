Caic: reforma da unidade escolar segue dentro do cronograma

As obras de reforma e readequação do espaço físico do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic), no Jardim Santa Terezinha II, seguem de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pelo trabalho. Segundo a pasta, a reforma tem prazo de até seis meses para ser concluída e, assim, os 900 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) voltarão às aulas presenciais no local de origem.

Iniciada ano passado, a reforma do Caic está orçada em R$ 2 milhões com recursos próprios da Administração Municipal. Entre os serviços estão incluídos a construção de duas novas caixas d´água com capacidade de armazenamento de 40 mil litros cada uma, a colocação de novo telhado na escola inteira e ainda de grades de segurança nas janelas, reforma da cozinha e o serviço geral no sistema de combate a incêndio.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, comentou que, assim que as obras forem finalizadas, os alunos matriculados na escola irão retornar para um prédio praticamente novo. “Os problemas no telhado eram lamentáveis em dias de chuva. A reforma se faz necessária e poremos fim nas goteiras e infiltrações, além de eliminarmos também a concentração de pombos que se alojavam entre os espaços de telhas quebradas de escola”, disse.

Retorno

O Caic abriga várias unidades de ensino dentro de seu complexo, com prédios separados dentro da mesma área. Desta forma, o espaço que demandou menor reforma ficou pronto antes dos demais. Por isso, somente os 200 alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) retornaram às aulas na unidade, que recebeu nova pintura e já conta com novo telhado. Em 2021, quando as aulas voltaram no sistema híbrido, os demais estudantes do Caic foram transferidos para outras unidades de ensino. Os 900 estudantes da Emef continuam recebendo aulas nas Fimi (Faculdades Integradas Maria Imaculada), no Parque dos Ingás, no Centro. Já as 110 crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs) foram remanejadas para os CEIs dos Jardins Chaparral, Santa Terezinha e Pansani.