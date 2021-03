Cadelas de faro do CANIL localizam drogas em área verde após fuga de traficante

GCMs da equipe de CANIL, juntamente com a viatura setorial, em patrulhamento preventivo/ostensivo, pela região do Jardim São Pedro na manhã desta quarta (31) (em um local já conhecido por comércio de entorpecentes), visualizaram um indivíduo saindo de uma viela pela Rua São Pedro, ao tentar a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga acessando a Rodovia 342, não sendo possível abordá-lo.

Iniciaram buscas por possível material ali escondido, a cadela de faro KYRA localizou um kit contendo 8 pedras crack, e a BABI (mãe de kyra) localizou diversos kits espalhados pelo local.

Total de entorpecentes apreendidos: 92 pedras de crack 01 pedra bruta de crack 05, porções de maconha e 38 pinos de cocaína.

No momento em que as equipes estavam realizando as buscas, o 153 do CECOM da GCM recebeu diversas ligações, tentando tirar as equipes do local, com denúncias falsas, porém com insistência lograram êxito em cumprir mais uma missão.