O resgate de um cachorro que caiu dentro de uma fossa chamou a atenção do Corpo de Bombeiros em Formosa, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal.

As imagens mostram o animal “colaborando” com o salvamento. Durante a ação, feita na última quarta-feira (13), os bombeiros jogaram uma corda dentro do buraco, que tem cerca de 5 metros de profundidade, e o cão tenta alcançar a corda. Em seguida, o laço fica em volta do corpo do bicho, que é puxado para cima.

Veja o vídeo abaixo: