Cabine de caminhão com 2 de Mogi Guaçu é arrancada em acidente

Um acidente deixou duas pessoas de Mogi Guaçu feridas na manhã desta quarta-feira, dia 26, na rodovia SP-147, trecho entre Itapira e Lindoia.

A cabine do caminhão onde estavam as vítimas chegou a ser arrancada.

O acidente ocorreu em um trecho de descida. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um carro que vinha à frente do caminhão freou bruscamente. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção e para evitar a colisão, saiu no acostamento e bateu violentamente no barranco.

Com a força do impacto, a cabine do caminhão foi arrancada. Os dois ocupantes, ambos de Mogi Guaçu, sofreram ferimentos e foram socorridos pelo SAMU. O caminhão tem placas de Piracicaba.