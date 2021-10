Buriti Shopping Mogi Guaçu cria espaço para arrecadar brinquedos para instituições

No Mês das Crianças, o Buriti Shopping Mogi Guaçu criou um espaço para arrecadar brinquedos novos e seminovos para doar a crianças e adolescentes de instituições e entidades beneficentes ligadas à FEAG (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas), em Mogi Guaçu. O lugar recebeu o nome de Loja de Brinquedos Vazia e funciona diariamente das 10h às 22h.

O espaço solidário foi montado próximo à Praça de Alimentação, com fácil acesso, e está com as portas abertas para receber clientes que desejam levar brinquedos à doação. A iniciativa faz parte da campanha do principal centro de compras e lazer do município, durante outubro.

“Toda equipe do shopping e lojistas está contente com a iniciativa da administração para arrecadar brinquedos para mais de 20 instituições da nossa cidade. Para todos nós, essa ação é gratificante porque acreditamos que podemos fazer a diferença. É uma questão social e de apoio à comunidade”, disse a gerente de marketing do Buriti Mogi Guaçu, Bruna Marcon.

O conceito de Loja Vazia foi criado no início de agosto com o objetivo de se tornar um local espontâneo para a arrecadação de roupas e acessórios para entidades do município. “Com a chegada de outubro, remodelamos o espaço para a Loja de Brinquedos Vazia durante o Mês das Crianças. Foi uma ideia bacana e inteligente, porque damos mais visibilidade para nossas ações solidárias”, afirmou.

INSTITUIÇÃO

A FEAG (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas) é uma associação civil, de duração indeterminada, filantrópica, sem fins lucrativos que tem a finalidade de garantia de direitos e assessorias para entidades assistenciais do município com os mesmos objetivos nas áreas da saúde, educação, cultura, assistência social e outras.

Desde a sua fundação, a FEAG trabalha para fortalecer e qualificar as entidades quanto ao desenvolvimento de seus atendimentos. Entre as instituições ligadas à federação estão a Comunidade Caminho para Paz, a Associação Comunitária Mundo Melhor e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), entre outras.