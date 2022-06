Briga por dívida de droga acaba em morte na Avenida Trabalhadores

Por volta das 01h30 da manhã desta quarta (08), PMs de plantão foram acionados por populares para verificar uma pessoa desmaiada, caída ao solo, pela Avenida dos Trabalhadores, Centro, porém, no local já se encontrava o SAMU que constatou o óbito de W.F.B., de 25 anos (Vulgo Lipe), tendo como causa uma perfuração no peito que atingiu o coração.

Durante a preservação do local, populares começaram a passar as características do homicida e alguns lugares em que ele ficava, uma hora após o óbito, J.P.N.V. de 25 anos foi preso em sua residência pela Rua Pedro Ravagnanani. Jardim Casagrande, onde o mesmo relatou ter esfaqueado a vítima para se defender durante uma briga e que o motivo era por dívida de entorpecentes.

Foi dada voz de prisão ao acusado confesso por Homicídio, conduzido para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão o autuou em flagrante delito, deixando-o à disposição da Justiça.

Participaram a ocorrência os PMs:

1 SGT PM CHARLES

CB PM A. RAYMUNDO

CB PM GARCIA

CB PM MANGOLIN

CB PM FRANÇOSO

CB PM ARMOND

CB PM ROBSON

SD PM CORRÊA