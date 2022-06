Briga entre moradores de rua termina em morte no Parque dos Ingás

Na noite desta terça-feira (28) um morador de rua morreu após sofrer vários golpes de tijoladas na cabeça.

O crime aconteceu Parque dos Ingás e teve o envolvimento de três moradores também em situação de rua..

As informações iniciais repassadas pela GCM são que três homens se desentenderam com a vítima e no meio da discussão usaram tijolos para agredir a vítima, que foi identificada como sendo Marcelo Jabob.

O SAMU foi acionado por testemunhas, mas assim que chegou no local, não conseguiu socorrê-lo, pois o homem, após vários golpes na cabeça, já estava sem vida.

Os três envolvido no crime foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão tomou as providências de Polícia Civil.