Bonde da Mogiana realiza passeios pelos pontos turísticos de Mogi Guaçu

Nesta segunda-feira, 2 de maio, o Bonde da Mogiana iniciou passeios pelos pontos turísticos de Mogi Guaçu. O serviço é ofertado por terceiros, porém com organização de roteiro pela Secretaria Municipal de Turismo.

A novidade é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e a Agência Curto Circuito das Águas Paulista/ Mogiana. O passeio custa R$ 30 (adultos) e R$ 15 (crianças). O roteiro conta com guia para contar aos passageiros um pouco da história de cada ponto visitado.

O secretário de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Souza, o Luca, contou que o bonde já faz o passeio intermunicipal nas cidades do Circuito das Águas e, agora, oferece o serviço no município. Segundo ele, alguns testes foram realizados com o veículo para definir o percurso e checar o tempo de duração do passeio turístico em Mogi Guaçu.

“O passeio consiste na apresentação turística das cidades, criando assim uma integração do turismo, comércio e hotelaria ampliando o envolvimento do trade turístico. Desta forma, iremos elevar a capacidade turística das regiões trabalhadas de Águas de Lindóia, Monte Sião, Holambra e Mogi Guaçu”, comentou Luca.

Roteiro

O passeio será de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, com a duração de 50 minutos. A saída é em frente da antiga estação de trem, onde está localizado o prédio anexo da Secretaria Municipal de Turismo. A partir disso, o bondinho segue para o prédio da cadeia municipal, na Rua Paula Bueno e, depois, passa pela Escola Estadual Padre Armani. O trajeto continua pela Avenida dos Trabalhadores, passando sobre a ponte vermelha da antiga estrada de ferro da Companhia Mogiana, retornando pela mesma via até o Centro Cultural.

Na sequência ruma para o Morro do Ouro, onde ficam situados os prédios da Câmara Municipal e Prefeitura de Mogi Guaçu. Depois, o bondinho segue pela Avenida Presidente John Kennedy até o Tiro de Guerra (TG) e vai pela Avenida Brasil rumo ao Buriti Shopping. De lá, passa pela chaminé da antiga Cerâmica Martini e a Capelinha de Nossa Senhora Aparecida.

O Bonde da Mogiana finaliza o trajeto passando pela Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Parque dos Ingás, que margeia o Rio Mogi Guaçu, seguindo novamente até a antiga estação de trem.