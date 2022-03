Bombeiros são homenageados por atuação contra incêndio em empresa de pneus

Na manha desta sexta feira (18) os bombeiros militares que aturam no incêndio da fábrica de pneus “Gallo Pneus”, em Mogi Mirim, ocorrido no dia 21 de fevereiro, foram homenageados pelo Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues Silva, na sede do Comando em São Paulo. Na ocasião, 7 bombeiros do 7º GB representaram os demais companheiros que participaram da ocorrência.

A homenagem de “Ocorrência de Destaque do Corpo de Bombeiros” é um reconhecimento do Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo aos militares que atuam em grandes emergências, nas quais o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências (SEAE) funciona com eficiência e profissionalismo.

A ocorrência foi considerada pelo Corpo de Bombeiros como um modelo de atuação do SEAE, tendo em vista que, além dos 92 bombeiros e 26 viaturas do próprio Corpo de Bombeiros, também participaram da ocorrências agentes de outros órgãos que compõe o SEAE como a Polícia Militar, a Defesas Civis de Mogi Mirim e de Itapira, a Rede Integrada de Emergências (RINEM) de Campinas, a concessionária RENOVIAS, a Empresa Mogicom e a Polícia Técnico Científica, todos sob a coordenação do Corpo de Bombeiros.

“Nessa ocorrência foi feita uma integração e uma gestão conjunta de recursos dos diversos órgãos. É justamente para isso que existe o Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, para que a pronta resposta às emergência possa ser mais eficiente e, sob a // coordenação do Corpo de Bombeiros, integrar e direcionar os recursos dos diferentes órgãos” declarou o 1º Tenenete Leonardo Simões, chefe da seção de comunicação social do 7º Grupamento de Bombeiros.

A ocorrência na Gallo Pneus perdurou por três dias, foram utilizados mais de 800m3 de água para a extinção completa do incêndio. Durante o combate as equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam ininterruptamente, em regimes de revezamento visando reduzir o desgaste dos agentes: “Nessas grandes emergências o Corpo de Bombeiros pode deslocar equipes e recursos materiais de outros locais para reforçar os meios à disposição do comandante da emergência, visando tornar o combate mais eficiente e também evitar o desgaste excessivo dos profissionais durante as várias horas de atuação.

No caso da Gallo Pneus houve apoio de equipes de do 16º Grupamento (Piracicaba) e do 19º Grupamento (Jundaí)” disse também o 1º Tenente Leonado Simões.