Bombeiros retiram corpo de homem encontrado no Rio Mogi Guaçu próximo a International Paper

No final da manhã desta quarta-feira (15), um homem que pescava no Rio Mogi Guaçu, cerca de 40 metros abaixo do Restaurante Pescador, próximo a Rodovia SP 340 (KM 170) e International Paper avistou um corpo boiando no rio, imediatamente ele acionou os Bombeiros.

A Equipe do Sargento Tavares, com o uso de um bote resgatou o corpo de um homem, no entanto, devido ao estado avançando de decomposição não deu para ter noção da idade do mesmo, que não havia nenhum documento de identificação em suas vestes.

A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Científica também. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi removido pela Funerário Santo Antônio para o IML de Mogi Guaçu, o corpo passará por necrópsia e só após os resultados será possível saber se a causa da morte foi por afogamento ou algum tipo de crime. O corpo também espera por identificação de possíveis familiares.