Bombeiros resgatam homem que caiu em barranco de 4,5 metros de profundidade

Um cidadão caminhava por uma área verde as margens da rodovia SP-340, na Rua Jair de Lima no Bairro Monte Líbano na noite desta quarta (05), quando não percebeu o desnível da área e caiu de uma altura de aproximadamente 4,50 metros.

No local estava um homem que diariamente deixa seu cavalo para pastar, escutou vozes e gemidos na parte de baixo do barranco, quando foi verificar, encontrou caído o jovem que não respondeu ao seu chamado.

Diante do fato foi acionado o Corpo de Bombeiros para resgate da vítima uma vez que o local não tem acesso por trilha e estava anoitecendo.

Foi realizado a descida por técnica de salvamento em altura (rapel) pelos Bombeiros Settanni, Cezário e Xavier e com utilização de prancha, amarração e a maca SKED foi feito o atendimento e o resgate da vítima até a parte superior do barranco.

Vítima com dores no dorso e membros inferiores atendida e socorrida até a Santa Casa de Mogi Guaçu pela ambulância do SAMU que deu apoio no local.