Bombeiros realizam simulado de acidente para conscientizar motoristas guaçuanos

O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, celebra a “Semana Nacional de Trânsito” e no final da manhã desta terça (21) realizou na Avenida Emília Marchi Martini, cruzamento com a Avenida dos Trabalhadores um simulado de acidente.

Chamar a atenção dos motoristas para os perigos no trânsito, este foi o objetivo da ação e, aqueles que passaram no local receberam panfletos com orientações de segurança.

Segundo o Cabo PM Augusto, objetivo do Corpo de Bombeiros é a prevenção de acidentes e o simulado chama a atenção para que os motoristas dirijam com mais atenção a fim de evitá-los.

Além dos Bombeiros de Mogi Guaçu, Policiais Militares e Guardas Civis Municipais participaram do simulado, que foi um sucesso.