Bombeiros realizam Campanha de “Prevenção de Afogamentos”

Com o objetivo de reforçar a prevenção primária e aumentar a proteção dos cidadãos, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo está realizando ações educativas voltadas ao tema “Prevenção de Afogamentos”.

Durante a estação do verão aumenta a frequência das pessoas em busca de lazer nas praias, piscinas, cachoeiras, rios e represas, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo sempre reforça e contribui com orientações e ações educativas à população para a prática de atitudes que reduzem os riscos e previnem acidentes.

Medidas de prevenção:

1. PRAIA

– Independente do local, esteja sempre atento com as crianças;  Não use boias infláveis, podem furar;

– Evite a ingestão de bebidas alcoólicas ou outras drogas antes de entrar no mar;

2. PISCINA

– Em casa, a piscina deve ser totalmente cercada e ter o portão de acesso sempre trancado;

– Nunca deixe brinquedos na beira da piscina;

– Crianças sempre devem ter a supervisão e acompanhamento de um adulto, mesmo em piscinas rasas, não confie exclusivamente nas boias;

3. CACHOEIRAS, RIOS E REPRESAS

– Não entre em locais com corredeiras. Se estiver embarcado, use colete salva-vidas;

– Em rios sem corredeiras, não ultrapasse a altura do joelho, pois o nível pode aumentar rapidamente;

– Em represas, cuidado para não enroscar partes do corpo na vegetação que pode estar no fundo;

– Cuidado redobrado ao mergulhar em águas desconhecidas. Procure conhecer a profundidade do local, principalmente em lugares que possuem pedras.

4. BANHO

– Crianças podem se afogar em banheiras, sempre fique atento;

– 25% das mortes ocorrem por queda em baldes, vasos sanitários, caixa de reserva de água e outros volumes menores de água;.

Na última sexta (19), um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, ele foi nadar na Cachoeira da Macumba que fica no Bairro Rural Veridiana, divisa entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. O homem ficou preso em galhos de árvores e por pouco não se afogou, ele foi socorrido com apoio do SAMU.