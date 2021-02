Bombeiros: projeto quer promover na Educação cultura de prevenção e redução de acidentes

Nesta quinta (18), o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de SP, através do Cabo PM Augusto, se reuniu com Ana Flávia, Secretária de Educação de Mogi Guaçu. O objetivo da reunião foi apresentar o Programa Bombeiro na Escola – PBE.

O PBE é um Programa educativo/preventivo, planejado e contínuo, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros dentro do ambiente escolar, destinado às crianças e adolescentes do ensino Fundamental de todas as escolas públicas ou particulares em todo Estado de São Paulo.

Neste contexto o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Secretaria de Educação de Mogi Guaçu se unem para fazer uma corrente de cidadania e proteção da vida, educando e capacitando crianças e jovens, a fim de promover uma cultura de prevenção e redução de acidentes. Agora é com a Educação.