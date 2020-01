Bombeiros procuram homem de 67 anos que teria se afogado no Rio Mogi Guaçu

Sob o comando do Sargento Quaresma, homens do Corpo de Bombeiro de Mogi Guaçu vasculharam na tarde desta quarta (22) o trecho do Rio Mogi Guaçu nas proximidades da Rodovia SP 340 e fundos da empresa International Paper.

Segundo informado por familiares, José Nardino da Silva, 67 anos ligou para familiares por volta das 10h00 da manhã e disse que estava ás margens do Rio Mogi Guaçu, local onde existe uma corredeira, próximo a ponte sobre a Rodovia SP 340 e que iria tirar a própria vida se atirando no rio.

Familiares foram para o local e encontraram a carteira do aposentado junto com celular e uma bengala, a qual é de uso pessoal dele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e com ajuda de um bote fizeram varredura pela localidade, mas nada foi encontrado, as buscas seguem amanhã.

Foto: Rodrigo Fernandes/MGA