Bombeiros encontram corpo de homem que pulou da ponte para nadar no sábado (15)

Na tarde do último sábado (15), um homem que nadava no Rio Mogi Guaçu, que apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais pulando da ponte de pedestre, no Centro, o qual estava desaparecido após afundar e não ser visto mais, foi localizado pelos Bombeiros na tarde desta terça (18).

Vídeo divulgado nas redes sociais no momento em que

Fernando, á direita pula ao lado de um amigo.

No sábado , Fernando pulou da ponte de pedestre sobre o Rio Mogi Guaçu junto com mais um amigo. Na filmagem feita por outro colega, mostra exatamente a hora que Fernando e o amigo pulam, no entanto, segundos antes dele submergir e não vai voltar, o vídeo foi encerrado.

As buscas pelo corpo de Fernando começaram no sábado (15), dia do afogamento.

Ainda no sábado, homens do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região, na tentativa de localizar Fernando, o que somente hoje (18) após 4 dias de buscar se concretizou. O corpo de Fernando foi encontrado debaixo da ponte sobre a Avenida Brasil pelo Sargento Tavares e Cabo Leme.

O PMs Sargento Toniete, Soldado Simioni, Cabo Walter, Soldado Pozzer e Soldado Lima estiveram no local para elaboração de boletim de ocorrência. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo de Fernando.

Sargento Tavares e Cabo Leme minutos antes de localizarem o corpo de Fernando na tarde desta terça (18).

Perícia esteve no local e corpo removido para o IML de Mogi Guaçu.