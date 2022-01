Bombeiros e SAMU salvam criança de 3 anos que se afogou em piscina

Por volta das 15h00 desta sexta-feira (21), os Bombeiros Cabo Biavatti, Cabo Xavier e Soldado Wellington foram acionados na Rua Antônio Fortinato, Jardim Munhoz, no local, um menino de apenas 3 anos se encontrava sem respirar após ter se afogado em uma piscina.

Assim que chegaram no local, testemunhas informaram que a criança sem respirar se encontrava no colo de um responsável que estava em estado de choque. de imediato os Bombeiros começaram a fazer as manobras de reanimação cardiorrespiratória, uma equipe do SAMU também chegou minutos após e já dentro da unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, ambas as equipes se encaminharam para a Santa Casa, no caminho, os procedimentos para reanimar a criança deram resultado e já na Santa Casa, com apoio médico e medicação, a criança foi entubada e voltou a respirar, porém, o estado de saúde é considerado grave.