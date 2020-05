Bombeiros contêm incêndio em residência

Pouco antes das 11h00 da manhã desta terça (12), a proprietária de uma residência na Rua Oswaldo de Carvalho, no Jardim Itacolomi II acionou o Corpo de Bombeiros para conter um incêndio que tomava conta do quarto sala, cozinha e banheiro de sua casa.

De imediato, a Equipe do Sargento Tavares deslocou se para o local e com ajuda de dois caminhões Auto-Tanque eliminaram as chamas, ninguém se feriu.

A Polícia Militar esteve presente e elaborou o boletim de ocorrência, segundo os Bombeiros, a origem do fogo não foi identificada.

Créditos para os Bombeiros:

Guarnições:

AT-07203 (Auto-Tanque)

Sargento PM Tavares

Cabo PM Settanni

Cabo PM Willian

AT-07202 (Auto-Tanque)

Cabo PM Isaac

UR-07204 (Resgate)

Sargento PM Fernando Costa

Cabo PM Leme

Cabo PM Correia