Bombeiros agem rápido e evitam o pior em incêndio residencial

Por volta das 17h00 dessa sexta-feira (25), equipes do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio a residência pelo Jardim Canaã II, na Rua Benedito Pires Garcia.

Pelo local os Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que se propagasse para as residências vizinhas. Não foi possível saber as causas do incêndio.

O morador foi conduzido pelo SAMU para Santa Casa.

Participaram da ocorrência os Bombeiros:

Bombeiros;

Sargento Pessolato, Cabo Leme e Cabo Biavati do Auto Tanque. No Resgate Cabo Augusto, Soldado Hypolito e Soldado Wellington.