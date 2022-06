Bolsa Trabalho encerra inscrições para nova turma na sexta-feira

Termina na próxima sexta-feira, dia 17 de junho, o prazo de inscrições para o Programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Nesta nova etapa, Mogi Guaçu terá 240 vagas e o programa tem acompanhamento do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). O Bolsa Trabalho visa gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável. A bolsa é no valor de R$ 540 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br. Além da bolsa, os inscritos poderão escolher cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas. Serão aceitas inscrições de moradores desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 606 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

Desde o início do programa, 150 moradores de Mogi Guaçu já foram beneficiados. “Mais uma vez, teremos uma turma do Bolsa Trabalho. Num período de cinco meses o bolsista recebe o valor de R$ 540 por mês e em órgãos públicos municipais num período de quatro horas diárias, cinco dias por semana”, explicou Andréia Andreazi, coordenadora do PAT.

Para mais informações, o Governo Estadual disponibilizou a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (11) 98714-2645.