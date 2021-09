Bolsa Empreendedor: inscrições para autônomos informais segue até 19 de setembro

Pessoas desempregadas ou autônomos informais com mais de 18 anos podem se inscrever até domingo, dia 19 de setembro, no Programa Bolsa Empreendedor, lançado na última semana pelo Estado de São Paulo. O objetivo do projeto é impulsionar novos empreendimentos e tirar autônomos da informalidade.

Cada beneficiário aprovado pelo Governo Paulista receberá auxílio de R$ 1 mil pago em duas parcelas de R$ 500. Para ter acesso ao programa, todos deverão participar de um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, com frequência mínima de 80%. Todos também devem obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica. As inscrições podem ser feitas pela internet em www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Serão ofertadas, ao todo, 100 mil bolsas para autônomos em situação de vulnerabilidade. O Estado vai investir R$ 100 milhões no projeto, com prioridade para mulheres, jovens, negros e pardos, indígenas e pessoas com deficiência, que também vão receber qualificação e migrar para o mercado formal. Para a Região Administrativa de Campinas, em que Mogi Guaçu está inserida, serão pouco mais de 11 mil vagas.

“Essa é uma oportunidade muito legal para quem está na informalidade e precisando de apoio, sobretudo financeiro, neste momento de dificuldades”, destaca o secretário municipal de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico, Alair Alves Júnior. “É uma ação que soma auxílio financeiro, oportunidade de qualificação por meio de parceria com o Sebrae e a formalização, para inserir os beneficiários regularmente no mercado”.