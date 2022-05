Boletos do IPTU estão disponíveis para impressão no Portal da Prefeitura

Após reestruturação dos sistemas de lançamento dos tributos municipais, a Prefeitura disponibilizou nesta quinta-feira, dia 5 de maio, acesso no Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, para impressão dos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), da taxa de coleta de lixo, entre outros. O contribuinte que optar pela quitação à vista terá 8% de desconto. O pagamento parcelado será feito em 9 etapas, com primeiro vencimento em maio: dias 16, 17, 18 e 19, de acordo com a inscrição imobiliária.

Para acessar o carnê eletrônico, basta clicar na aba Serviços, em IPTU. Na sequência, basta clicar em Segunda Via e Espelho de IPTU. Depois, digite o número da inscrição imobiliária para acessar os documentos. Caso o contribuinte não lembre ou não saiba o número, recomenda-se a consulta em qualquer carnê de IPTU dos anos anteriores. Daí para a frente, é só clicar no débito correspondente, selecionar a parcela que deseja pagar e clicar no botão imprimir.

A última parcela, de número 99, é a cota única, com 8% de desconto no pagamento em dia. Assim, o contribuinte fica quites com o débito do IPTU de 2022. Além das parcelas do IPTU desse ano, o link também disponibiliza boletos para o ISSQN e taxas de licenças.

“Os carnês estão sendo impressos e serão enviados aos contribuintes pelos Correios. Pelo site é possível adiantar esse processo para pagamento dentro do prazo da primeira parcela e cota única”, comentou o secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Campos Valim.

Até a oitava parcela, mês a mês, as datas serão as mesmas para pagamento, para que o contribuinte possa se organizar mais facilmente. A última parcela, a nona, poderá ser quitada a qualquer momento até o dia 23 de dezembro. Neste ano, cerca de 70 mil carnês serão emitidos e o município espera arrecadar aproximadamente R$ 33 milhões com os tributos.

Pagamento

Os pagamentos do IPTU 2022 poderão ser realizados por meio de caixa eletrônico, bancos 24 horas, internet banking, além dos correspondentes bancários (Casas Lotéricas e Casas Bahia) até a data de vencimento. Após o vencimento, recomenda-se a atualização do boleto por meio do Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento de Arrecadação, instalado no Paço Municipal.

Nesse ano, para efeitos de cálculo e lançamento do IPTU, foram aplicados os índices da variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado de 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021, correspondente a 10,6727%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).