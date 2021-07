BLD Logística busca agora exclusivamente veículos utilitários

A BLD Logística (BATEL Transporte, Logística e Distribuição), empresa com sede em Curitiba e atuação em oito estados brasileiros, agora está necessitando agregar exclusivamente veículos utilitários (Fiorino, Dobló, Kangoo, Partner, todos furgões) e pick-ups de pequeno porte cabines simples, com capota de fibra. Todos esses veículos deverão ter ano de fabricação a partir de 2006. A empresa não trabalha com contratos efetivos, somente com MEI (Microempreendedor Individual).

É necessário que os interessados estejam realmente determinados a trabalhar com entregas de alta demanda do Mercado Livre, que estejam disponíveis em todos os períodos, que tenham facilidade de fazer trabalho em equipe, e que haja sempre com transparência, respeito, educação e compreensão, pois haverá dias que iremos dividir rotas e fazer rodízios. Desde já é importante estar ciente que este trabalho roda de domingo a domingo (mas existe a possibilidade de escala entre os agregados para que todos tenham folga nesses períodos).

Os carregamentos serão feitos uma vez por dia, podendo ser no período da manhã ou da tarde, conforme a necessidade da demanda. Os ganhos mensais brutos poderão ultrapassar R$ 7 mil mensais. Em relação aos valores pagos, os veículos utilitários carregados no período da manhã, por exemplo, receberão diária R$ 170,00 + R$ 30,00 pela conclusão da rota, totalizando R$ 200,00 por dia. Acima de 80 pacotes haverá bônus de R$ 30,00, mais R$ 0,25 centavos por pacote entregue.

Veículos utilitários carregados no período da tarde receberão diária de R$ 140,00 para até 45 pacotes. Acima de 45 pacotes haverá uma adicional de R$ 1,50 por pacote. Os veículos que rodarem acima de 100 km receberão mais R$ 0,50 centavos por km rodado. Os pedágios pagos pelos agregados serão reembolsados.

Os pagamentos relacionados às diárias e pedágios serão quinzenais a partir do segundo mês. No primeiro mês o pagamento será feito somente depois de 30 dias, para que em seguida se iniciem os pagamentos quinzenais.

Os interessados deverão entrar em contato somente pelo Whatsapp com Rogério Pavão, pelo telefone (41)98830-6971; com Alexandro, pelo telefone (41)996136138, e com Charles, pelo telefone (41) 98455-0744.