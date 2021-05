Bicicletas de competição furtadas são recuperados com apoio da GCM

As equipes da Guarda Civil Municipal recuperaram, no início da noite de segunda, (24) as quatro bicicletas de competição furtadas de uma residência no Jardim Itamaraty. Elas foram furtadas de uma família de atletas em Mogi Guaçu. A família representa a cidade em competições oficiais de ciclismo.

Durante patrulhamento no Jardim Chaparral II, os GCMs notaram um grupo em posse das bicicletas e, cientes do furto, decidiram pela abordagem.

A presença da viatura assustou os rapazes que saltaram o muro, fugindo pela plantação de uma fazenda ali existente. As bikes realmente foram identificadas como produtos do furto.

A guarnição apresentou as bicicletas na Central de Polícia Judiciaria e o proprietário foi comunicado e poderá retornar aos treinamentos e preparação para futuras competições.