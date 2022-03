Biblioteca Municipal recebe dois computadores para pesquisa

A Biblioteca Municipal João XXIII recebeu por meio de doação dois novos computadores para serem utilizados nos serviços de pesquisa da população. Nesta semana, os aparelhos foram instalados na recepção do órgão e já se encontram aptos para acesso da comunidade.

A bibliotecária da instituição, Nínive Adrielle Castiglioni, contou que o objetivo é melhorar ainda mais a qualidade de atendimento oferecendo mecanismos que facilitem o aprendizado e o acesso à informação. “Desta forma, conseguiremos atender com mais agilidade as solicitações do público, pois nossa demanda de atendimento é de cerca de 300 pessoas por semana”.

A Biblioteca Municipal possui um acervo de 40 mil exemplares que abrangem diversos segmentos literários, incluindo obras nacionais e internacionais e conta ainda com aproximadamente 6 mil associados. Os empréstimos são feitos presencialmente na Biblioteca Municipal. O cidadão que já é sócio deve apresentar a carteirinha de usuário e pode escolher até dois volumes e levar para casa por 15 dias. Caso queira continuar com uma das obras, o prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Quem ainda não é sócio, para se cadastrar basta comparecer na sede do órgão municipal e apresentar RG ou CPF e comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável. Fundada em 10/01/1941, a Biblioteca Municipal João XXIII completou 81 anos no último mês de janeiro. A instituição está sediada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo.

O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações pelo e-mail sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou telefone (19) 3811.8670, mesmo número utilizado como WhatsApp.