Biblioteca Municipal João XXIII realiza troca de livros e discussão sobre o transtorno do espectro autista

A Biblioteca Municipal João XXIII programou dois eventos para os próximos dias. Trata-se da troca de livros e do Café Cultural. No próximo sábado, dia 26 de março, das 9h às 12h, acontecerá mais uma troca de livros. Desta vez, somente livros de literatura serão aceitos para a troca, já que os didáticos são recebidos apenas como doação.

Uma boa oportunidade para você renovar sua biblioteca. A Biblioteca João XXIII fica no Centro Cultural de Mogi Guaçu, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Café Cultural

A Secretaria Municipal de Cultura está colocando em prática o programa Café Cultural, que acontece todas as quintas-feiras das 13h30 às 16h30 na Biblioteca João XXIII. No próximo dia 24, os participantes vão participar do Café com Cinema com a exibição do filme “O Sorriso de Monalisa”. A reflexão será feita por Renato Barzon.

Já no dia 31 de março, o tema será “A importância do exercício físico para o dia a dia” com bate-papo com a professora de educação física, Adriana Pereira. Nos dias 7 e 28 de abril a temática será “Transtorno do Espectro Autista: Conhecer e Compreender para acolher”.

Nestas duas datas, os participantes poderão participar de um bate-papo com a psicóloga Claudia Fernanda Candido Carneiro, que é graduada em psicologia pela Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e especialista em análise de comportamento e pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A profissional é atuante na prática clínica, coordenação e no atendimento de crianças, adolescentes e adultos na Associação Fonte Viva em Mogi Mirim. O projeto é coordenado pela professora Ivana Bernardi e o objetivo ao tratar este tema é mostrar a relevância e promover a conscientização sobre o TEA na sociedade atual e a vivência sob o olhar da criança autista.

Serviço

Quintas-feiras das 13h30 às 16h30

Local: Biblioteca Municipal João XXIII

Av. dos Trabalhadores 2.651

Telefone: 3811.8670

Entrada franca