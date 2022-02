Biblioteca Municipal celebra os 81 anos de fundação

A Biblioteca Municipal João XXIII completou 81 anos de fundação no último dia 10 de janeiro. Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura promoverá a “Semana de 81 anos da Biblioteca Municipal João XXIII” de 21 a 25 de fevereiro, que acontecerá no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. Todos os eventos serão gratuitos.

A bibliotecária da instituição, Nínive Adrielle Castiglioni, comentou que, além de comemorar a data e homenagear o órgão municipal, o objetivo da semana também é estimular a formação de leitores e mostrar a importância da literatura e da valorização das bibliotecas como espaço de aprendizado e formação cultural.

“A semana oferece uma programação diária com eventos para todas as idades, como palestras, contação de histórias, feira de troca de livro e encontros com escritores guaçuanos”, disse.

Evento

A solenidade de abertura da Semana de 81 anos da Biblioteca Municipal João XXIII será na segunda-feira, 21 de fevereiro, às 14h. Na sequência, o evento contará com a palestra A importância da Leitura, do professor Alberto Paschoaletto, às 15h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile.

Na terça-feira, 22, às 14h, Manuela da Silva Lira falará do tema Como se tornar um escritor. A atração de quarta-feira, 23, às 14h30, é a contação de histórias A galinha que botava limões com André Rodrigues. Após, às 15h, na sala de vídeo, terá ainda a palestra de Adriano Miossi sobre Criatividade: uma visão do processo criativo.



Na sexta-feira, 25, acontecerá o encerramento das comemorações dos 81 anos da Biblioteca Municipal João XXIII com a feira de troca de livros, que ocorrerá das 8h às 16h.

História

Fundada em 10/01/1941, a Biblioteca Municipal João XXIII está sediada no Centro Cultural, no Jardim Camargo. Antes de ser transferida para o atual local, a instituição funcionou no prédio que abrigou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na Rua Sargento Aviador Osvaldo Fernandes, e, depois, na antiga estação, atual Centro de Convergência Cultural Teotônio Vilela, na Praça Duque de Caxias.

A Biblioteca Municipal possui um acervo de 40 mil exemplares que abrangem diversos segmentos literários, incluindo obras nacionais e internacionais e conta ainda com aproximadamente 6 mil associados. O funcionamento do espaço público é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Os empréstimos de livros são feitos presencialmente. Para emprestar livros da Biblioteca Municipal, o cidadão que já é sócio deve apresentar a carteirinha de usuário podendo escolher até dois volumes e levar para casa por 15 dias. Caso queira continuar com uma das obras, o prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Para quem ainda não é sócio e deseja ser, basta comparecer na sede e apresentar RG ou CPF e comprovante de endereço. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3811.8670. Este número também é utilizado como WhatsApp e, por meio dele, os munícipes podem consultar sobre todo acervo literário da Biblioteca Municipal.

“A Biblioteca Municipal é uma instituição importantíssima que auxilia gratuitamente e com qualidade no amparo intelectual do cidadão. Ela exerce um papel social de informação, de conhecimento e de prazer através dos livros e do próprio espaço que acolhe o leitor. São 81 anos marcando a vida e a memória de muitas pessoas e é um legado valoroso para as futuras gerações”, comemorou a bibliotecária.