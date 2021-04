Bayer procura estagiários em Mogi Guaçu

A Bayer, uma das maiores empresas do Mundo nos segmentos de Saúde e Nutrição, está com inscrições abertas para seu processo seletivo de Estágio que busca por estudantes a partir do 2º ano de graduação em diversos cursos. As vagas são para Campinas (SP), Itaí (SP), Jaboticabal (SP), Mogi Guaçu (SP), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo (SP).



Durante o Programa, os estagiários terão a chance de se desenvolver em oportunidades distribuídas em três divisões: Crop Science, Pharmaceutical e Consumer Health, além das vagas dentro de funções corporativas.



Confira os pré-requisitos para participar do Programa:

Cursos aceitos: Administração (todas), Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Comunicação Social (todas), Cursos de Tecnologia, Design, Direito, Engenharias (todas), Estatística, Farmácia, Física, Marketing, Matemática, Tecnólogo, Psicologia, Química entre outros;

Estudantes cursando a partir do 2º ano de graduação;

Disponibilidade para estagiar 30h semanais na localidade escolhida.

Benefícios oferecidos pela Bayer: