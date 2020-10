(Baseball) Mandi conquista primeira vitória

No último domingo, 25, a equipe de Baseball de Mogi Guaçu realizou um triangular amistoso na cidade de Piracicaba, na Sede Campestre do Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro.

A primeira partida foi entre Mandi e ESALQ USP Piracicaba, em uma partida de virada improvável a equipe Guaçuana conquistou a primeira vitória do baseball na história da cidade. Iniciando no ataque, o Mandi fez um bom começo de partida conseguindo anotar 3 corridas na primeira entrada abrindo 3 a 0, porém quando foram para a defesa não conseguiram segurar uma boa campanha adversária que viraram a partida anotando 8 corridas. Mesmo com grande desvantagem no placar o time de Mogi Guaçu não se avalou e na segunda entrada aplicou incríveis 12 corridas, virando o jogo para 15 a 8. Depois de uma campanha de ataque impecável foi a vez da defesa brilhar não deixando a equipe de Piracicaba anotar nenhuma corrida. Na terceira e última entrada o Mandi administrou a vantagem anotando mais 4 corridas e cedendo também 4 corridas enquanto defendia. No placar final 19 a 12 para o Mandi e primeira vitória para a cidade de Mogi Guaçu.

Na segunda partida, na qual já pesava um pouco do cansasso, o Mandi não conseguiu segurar a boa equipe da Nipo Piracicaba perdendo assim por 19×6.

De volta a Mogi Guaçu com uma vitória na bagagem a equipe retoma seus treinos normalmente as quartas, sábados e domingos.

Fotos: Geraldo Gaspere