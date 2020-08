Bares, restaurantes e salões de beleza poderão reabrir a partir de segunda, dia 10

Em coletiva de imprensa sobre Decretos de Emergência referente a Pandemia do Corona Vírus no começo da tarde desta sexta, dia 07 de agosto de 2020, o Desgovernador de São Paulo, João Dória “Tranca Rua”, o “Ditadória” anunciou que a Região de São João da Boa Vista, região pela qual Mogi Guaçu se encontra no patético Plano São Paulo de retomada das atividades comerciais avançou para a Fase Amarela, sendo assim, a partir de segunda-feira (10), bares, restaurantes e similares (apenas ao ar livre) junto com salões de beleza poderão reabrir com 40% de suas capacidades de atendimento.

Sendo assim, para se concretizar esta mudança, um Decreto Municipal de autoria do Prefeito Walter Caveanha deve ser publicado no Jornal Tribuna do Guaçu neste sábado (08), é o que se espera, já que o município vem acompanhando a risca os Decretos estaduais.

Coma reabertura de bares, restaurantes (apenas ao ar livre) e salão de beleza, poderão estes setores do comércio se juntar a já autorizadas atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio de ruas e shoppings centers, tudo ainda com horário reduzido e capacidade também.