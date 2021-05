Bandidos são presos por PMs de Força Tática após roubo de Hilux

Durante patrulhando tático pela zona leste de Mogi Mirim no final da noite desta quinta (27), os PMs Sargento Leandro, Cabo Fabiano e Cabo Goulart, receberam a informação via COPOM que três indivíduos em duas motocicletas efetuaram roubo de uma Hilux pela Vila Dias.

Sendo assim foi intensificado o patrulhamento na área juntamente com as demais equipes de Força Tática, quando pela Rodovia SP 147, quando os PMs se depararam com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos os quais ao receberem ordem de parada, eles empreenderam fuga pela referida rodovia adentrando em uma via marginal pela contramão perdendo o controle e caindo ao solo, em seguida tentaram fuga a pé, porém, os dois indivíduos foram detidos

Em revista pessoal em um deles foi localizado no bolso de sua calça o documento veicular do veículo Hilux, já com o outro foi localizado um celular e um carregador portátil de celular da vítima.

Indagados confessaram o roubo da Hilux indicando o local onde abandonaram para “esfriar”, que ainda durante o período da manhã levariam ela para outra cidade e receberiam a quantia de 10mil reais. A motocicleta que conduziam também era produto de roubo pela cidade de Conchal.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e apreensão aos indivíduos os quais foram conduzidos á Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu onde o Delegado após tomar ciência dos fatos fez a autuação e determinou a a prisão aos bandidos confessos.